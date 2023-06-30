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Сегодня, 13:45

Врач рассказал, может ли диетическая кола вызвать рак

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Стакан с колой на столе.
Фото Freepik/topntp26

В июле этого года ВОЗ внесет заменитель сахара аспартам в список Международного агентства по изучению рака (IARC) с пометкой «возможно, канцерогенный для человека». Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов специально для «СЭ» рассказал, действительно ли этот подсластитель так опасен. «Внесение ВОЗ аспартама в список, как «возможно канцерогенного для человека», уже в самой формулировке говорит о сомнениях Всемирной организации здравоохранения. Точных данных и зависимостей, по-видимому, нет. ВОЗ лишь предлагает подробнее изучить этот вопрос», — пояснил специалист.

По словам Алексея Кабанова, однозначно можно сказать, что вред добавленного сахара и его чрезмерного употребления не оспорим. «Сахар нужно чем-то заменять, это путь правильный. Наука, врачебное сообщество движутся в этом направлении. Важно проводить исследования и выявлять слабые места. К примеру, сейчас активно обсуждается новый тип подсластителей — сладкий белок», — заявил диетолог. Как он отметил, это натуральные растительные белки, которые выделяются из различных тропических растений. Они значительно слаще сахара (до 3000 раз). «Фактически речь идет о воздействии на ваши рецепторы на языке. Калорийность отсутствует полностью, а ощущения самые «сладкие». В отличии от искусственных подсластителей, как, в частности, аспартам, натуральные подсластители (бразеин, тауматин, куркулин) позитивно влияют на организм, обладают антимикробным действием, снижают уровень артериального давления и не приводят к набору лишнего веса», — резюмировал Алексей Кабанов.

Ранее мы рассказывали, почему не стоит заменять сахар полезными аналогами.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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