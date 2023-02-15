Врач рассказал, каким должен быть правильный завтрак

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков специально для «СЭ» рассказал, что правильный завтрак должен включать продукты, которые разрешены и подходят именно вам. Важно, чтобы они не раздражали кишечник и желудок, не вызывали какой-либо негативной реакции. «В целом мы, диетологи и гастроэнтерологи, настаиваем на том, чтобы завтрак не состоял из простых углеводов. Любых углеводов в завтраке должно быть минимум: лучше всего — грубая клетчатка, овощи», — пояснил Рустем Садыков. По его словам, правильный завтрак, должен состоять из белковой части и полезных жиров.

Как выглядит настоящий завтрак «по-французски», и можно ли его есть каждый день, читайте в полной версии материала «СЭ».