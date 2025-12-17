Врач рассказал, какие продукты и напитки вызывают головную боль

Головная боль — распространенная проблема многих людей. Но мало кто знает, что провоцировать подобные проблемы может неправильный рацион. В беседе с Lenta.ru невролог высшей категории Алексей Красников рассказал, какие напитки и продукты могут вызвать недомогание.

По словам врача, рацион играет немаловажную роль в вопросах головной боли. Из напитков Красников выделил несколько главных провокаторов. Среди них кофеиносодержащие напитки и алкоголь. Особенно остро цефалгия ощущается от трех спиртных напитков: красного вина, шампанского и пива. Чтобы избежать недомогания, специалист посоветовал соблюдать водный баланс.

Среди продуктов, вызывающих головную боль, эксперт выделил фастфуд, снеки, полуфабрикаты, твердые сорта сыра, орехи, копчености и консервированную еду. Он также отметил, что избежать подобных проблем поможет общая корректировка образа жизни: соблюдение режима дня, сбалансированное питание и умеренные нагрузки.

Невролог предостерегает: существует множество факторов, способных спровоцировать головную боль, поэтому для начала стоит выявить истинную причину состояния. Специалист настоятельно рекомендует не игнорировать первые признаки дискомфорта и своевременно купировать болевые приступы.