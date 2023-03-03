Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 11:45

Врач рассказал, чем может быть опасно употребление молочных продуктов

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/freepik

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, что опасны не столько сами молочные продукты, сколько компоненты, входящие в их состав. Речь идет о гормонах и биоактивных пептидах, увеличивающих вероятность развития онкологии, о чем свидетельствуют различные исследования. Однако Рустем Садыков все же подчеркнул: «Факторы риска не являются как таковыми причинами. То есть они могут спровоцировать или ускорить развитие заболевания, но не обязательно вызывают его».

Какие еще продукты могут стать фактором риска развития онкологии, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
Польза и вред
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гастроэнтеролог объяснила, чем могут быть вредны куриные яйца
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости