Врач рассказал, чем может быть опасно употребление молочных продуктов

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал, что опасны не столько сами молочные продукты, сколько компоненты, входящие в их состав. Речь идет о гормонах и биоактивных пептидах, увеличивающих вероятность развития онкологии, о чем свидетельствуют различные исследования. Однако Рустем Садыков все же подчеркнул: «Факторы риска не являются как таковыми причинами. То есть они могут спровоцировать или ускорить развитие заболевания, но не обязательно вызывают его».

Какие еще продукты могут стать фактором риска развития онкологии, читайте в полной версии материала в «СЭ».