Врач предупредила о вреде арбуза

Врач-диетолог Марина Шестакова рассказала о вреде арбузов для организма. По ее словам, эта ягода содержит много глюкозы и фруктозы.

«Арбуз, который многие очень любят, может быть даже вреден. В его составе не очень много полезных веществ, в основном вода и сахар, а вот количество глюкозы и фруктозы зашкаливает. В 100 граммах содержится чайная ложка», — сообщила Шестакова в своем Telegram-канале.

Врач не рекомендует есть много арбуза. За один прием пищи стоит съедать не более 100-150 г этой ягоды. Также не стоит употреблять арбузы людям с диабетом, лишним весом и жировым гепатозом печени.

Ранее нутрициолог Ника Сергунина рассказала, как правильно выбрать спелый сладкий арбуз без нитратов.