Врач предупредила, какие продукты опасно есть весной

На сайте издания «Кубанские новости» поделились предостережениями врача-диетолога Марины Сорокиной, что весной от некоторых желанных продуктов все же лучше отказаться. К ним относятся несезонные овощи и фрукты, которые нередко содержат большое количество пестицидов и нитратов, применяемых, чтобы увеличить срок хранения. «Такие «консерванты» могут накапливаться в организме и при превышении допустимой нормы (при частом употреблении) крайне негативно повлияют на организм. Следствием этого могут стать аллергические реакции, проблемы со стороны органов дыхания, пищеварения, также в опасности может оказаться щитовидная железа», — предупредила специалист.

Как отметила Марина Сорокина, особенно осторожно такие продукты следует вводить в рацион детей, ведь детоксикация у них происходит не так быстро и активно, как у взрослых. До лета лучше подождать свежих фруктов, таких как яблоки, виноград, клубника, персики и нектарины, из овощей подойдут перец, сельдерей, шпинат, огурцы и томаты.

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