Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 00:00

Врач предупредил россиян, что мороженое есть в жару опасно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Врач Каландия Шота не рекомендовал есть в жару мороженое и красное мясо.

«Во-первых, это красное мясо. Оно заставляет пищеварительные ферменты работать в усиленном режиме и лишь затем всасывается в кишечник. Поэтому в пик зноя лучше отдать предпочтение морепродуктам или птице. Если уж очень хочется сочного говяжьего стейка, нужно просто отложить прием пищи ближе к вечеру, когда жара спадет. Во-вторых, под запретом, как ни странно, мороженое. В жару желательно заменять насыщенные жирные виды мороженого на простые для пищеварительной системы, которые хорошо помогают насыщать организм углеводами и жидкостью, но при этом не нагружают ни печень, ни поджелудочную железу. Например, это фруктовые и ягодные сорбеты — фруктовый лед. В-третьих, в жаркие дни не рекомендуется кофе. Этот напиток обезвоживает организм за счет мочегонного эффекта, при котором будут вымываться электролиты и жидкость. Поэтому в знойную погоду лучше пить, например, чай. В-четвертых, специи: имбирь, красный и черный перец. Не стоит отдавать предпочтение блюдам с избытком таких приправ, так как организму тяжело переваривать блюда с ними. Хороший вариант — свежая зелень в дополнение к еде», — приводит слова Шота Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1589426
0
Читайте также
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог дал рекомендацию любителям кофе

Диетолог объяснила, можно ли пить зеленый чай в жару
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости