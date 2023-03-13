Врач поделился правилами питания китайских долгожителей

Врач китайской медицины Хуншен Лю эксклюзивно для «СЭ» рассказал об одном из секретов китайского долголетия, а именно — о правильном питании. «Традиционная китайская пища проста и полезна. Китайцы едят много риса, рыбы и морепродуктов, добавляя к рациону овощи», — пояснил эксперт.

По словам Хуншен Лю, китайцы едят умеренно, чтобы не вызывать лишнюю нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. «Многие китайцы, кто хочет прожить долгую жизнь, не едят жирное, копченое, соленое и сладкое. Надо питаться легкой и полезной пищей. Желательно предпочитать вареное жареному. Человек должен потреблять достаточное количество белка: это курица, индейка, рыба», — порекомендовал врач.

Какие еще секреты помогают жителям Китая сохранять долголетие, читайте в полной версии материала в «СЭ».