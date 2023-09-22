Врач Павлова заявила, что употребление газировок приводит к ожирению

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о вреде сладких газированных напитков. По ее словам, они влияют на эпидемию ожирения, так как являются основной причиной набора лишнего веса.

«То количество сахара, которое добавляется в эти напитки, было бы невозможно употребить просто так. Поэтому в рецептуре есть вещества, которые «ослепляют», делают бесчувственными те системы в головном мозге, которые ответственны за объективное восприятие сладости», — приводит слова Павловой «Лента.ру».

Также врач отмечает, что после отказа от газированных напитков в организме наладится углеводный обмен, уйдет лишний вес и будут здоровыми зубы, а также сокращается риск развития метаболических нарушений.

Ранее врачи тоже рассказали, чем опасна газировка.