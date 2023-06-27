Врач объяснила, почему сахар вреден

Кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко рассказала «СЭ», почему сахар вреден. «Сахар — это комбинация двух молекул: глюкозы и фруктозы. И это токсин. Если глюкоза необходима для метаболизма, то фруктоза в составе сахара приносит только вред», — заявила эксперт.

По словам Светланы Павличенко, фруктоза вызывает болезни печени, обмена веществ и атеросклероз. Кроме того, она провоцирует сильнейшую зависимость. «Сладости и десерты, сладкие напитки, в том числе компоты и соки, варенье — все продукты, которые содержат сахар, добавленный при приготовлении, вредны», — заключила врач.

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