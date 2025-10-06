Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Врач объяснила, почему не стоит делать заготовки с аспирином
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Врач объяснила, почему не стоит делать заготовки с аспирином

Мария Задорожная
Автор
Повар делает заготовку
Фото VITALII BORKOVSKYI, iStock

Аспирин, который некоторые хозяйки добавляют в домашние заготовки на зиму, может навредить здоровью. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, это препарат, который используется в медицинских целях, а не для продления срока хранения заготовок. Его можно принимать только по назначению специалиста.

«Если регулярно на протяжении всей зимы употреблять домашние огурцы и помидоры с аспирином, пострадает прежде всего желудочно-кишечный тракт. Дело может дойти вплоть до развития гастрита, желудочных кровотечений и язв», — предупредила врач.

Кроме того, заготовки с аспирином могут воздействовать на почки, что влечет риски развития болезней органа. А детям в возрасте до 10 лет принимать препарат вовсе противопоказано, так как у них может развиться синдром Рея. Прием аспирина при заболевании практически мгновенно вызывает поражение печени.

Аспирин: польза и&nbsp;вред.Кардиолог развеял миф о необходимости приема аспирина
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Испанская теннисистка Мугуруса объявила о беременности
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
В США рассказали о возможности МиГ-31 с ракетами «Кинжал» легко обойти ПВО Украины
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Бывший еврокомиссар Бретон указал на ослабление ЕК
Дегтярев заявил, что у всех российских сборных будет единая форма

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
5 окт 15:30
Диетолог объяснила, как выбрать полезные молочные продукты
5 окт 12:05
Биохимик рассказала, что полезнее — красная или черная икра
4 окт 18:15
Эндокринолог объяснила, как питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
4 окт 12:25
Бариста поделилась рецептом кофе по-лапландски
3 окт 19:15
Диетолог рассказала об опасности тренда на китайские конфеты, вызывающие диарею