Врач объяснила, о чем говорит привычка досаливать еду
19 апреля, 18:30

1 мин.

Девушка солит еду
Фото stock_colors, iStock

Врач-эндокринолог Гульнара Закирова в беседе с РИА Новости объяснила, что привычка досаливать пищу может говорить о дефиците натрия, а также указывать на развитие гипотонии или проблемы с работой надпочечников.

Чаще всего причина кроется в нарушении электролитного баланса: организму может не хватать натрия или других минералов. Из-за этого человек невольно начинает досаливать еду, интуитивно пытаясь восполнить нехватку нужных веществ.

«Привычка также может свидетельствовать о развитии гипотонии. В некоторых случаях повышенное желание есть соль может быть связано с нарушениями в работе надпочечников, в частности, с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме», — объяснила врач.

При этом эксперт предупредила: если злоупотреблять солью, это может привести к гипертонии, а также спровоцировать заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.

В Москве пенсионеры за месяц отдали мошенникам рекордную сумму в 298 млн рублей
Путин: Россия знает, чем закончится СВО
Падение СКА продолжается. В новом сезоне команда станет только слабее
Российский шахматист в 11 лет выиграл ЧМ по блицу U-18. Новое супердостижение Шогджиева
Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер в 61 год
У «Зенита» матчи с ЦСКА и «Локо», у «Краснодара» - «Спартак», Кубок. Чьи шансы в чемпионской гонке РПЛ выше
Читайте далее
Врач ответила, почему беременным иногда хочется необычной еды
Следующий материал
Врач ответила, почему беременным иногда хочется необычной еды

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14:45
Нарколог предупредил о скрытой опасности шампанского и десертных вин
12:00
Врач ответила, почему беременным иногда хочется необычной еды
18 апр 15:00
Диетолог поделился рецептом ПП-десерта из бананов
18 апр 11:35
Зумеры все чаще покупают кофе в дрип-пакетах
17 апр 11:30
Диетолог назвала лучшие альтернативы кофе