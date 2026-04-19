Врач объяснила, о чем говорит привычка досаливать еду

Врач-эндокринолог Гульнара Закирова в беседе с РИА Новости объяснила, что привычка досаливать пищу может говорить о дефиците натрия, а также указывать на развитие гипотонии или проблемы с работой надпочечников.

Чаще всего причина кроется в нарушении электролитного баланса: организму может не хватать натрия или других минералов. Из-за этого человек невольно начинает досаливать еду, интуитивно пытаясь восполнить нехватку нужных веществ.

«Привычка также может свидетельствовать о развитии гипотонии. В некоторых случаях повышенное желание есть соль может быть связано с нарушениями в работе надпочечников, в частности, с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме», — объяснила врач.

При этом эксперт предупредила: если злоупотреблять солью, это может привести к гипертонии, а также спровоцировать заболевания почек и сердечно-сосудистой системы.