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Сегодня, 21:05

Врач объяснила, как убрать из мяса антибиотики и гормоны

Ольга Стрельникова
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Мяса куски на блюде.
Фото Freepik/valeria-aksakova

Терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Лидия Голубенко в беседе с изданием «Доктор Питер» рассказала, как можно убрать из мяса антибиотики и гормоны. Последние, по словам специалиста, при термической обработке разрушаются, поэтому особого риска при употреблении мяса в пищу они не представляют. Вакцины, используемые при выращивании животных, стимулируют их иммунную систему, создают антитела и выводятся на протяжении нескольких дней. Остатки вводимого вещества будут добиты иммунной системой, поэтому для людей такое мясо тоже абсолютно безопасно.

Если возникают сомнения, Лидия Голубенко порекомендовала провести с мясом следующие манипуляции. «Можно предварительно замочить мясо или птицу, рыбу в воде, обычной или минеральной, и выдержать около часа. Можно добавить в воду немного соли либо лимонного сока, это поможет «вытянуть» из мяса опасные соединения», — пояснила врач. Помимо этого, обязательно нужно сливать первый бульон, который появляется по истечение 10-15 минут варки, и готовить на втором.

Также, по словам Лидии Голубенко, нужно убирать все пленки, кожу и жир с мяса — в них накапливается больше всего вредных веществ. «Стоит ограничить употребление субпродуктов, так как они тоже копят в себе вредные вещества», — подытожила эксперт.

Ранее мы рассказывали, какое мясо самое полезное.

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