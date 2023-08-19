Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 17:35

Врач объяснила, чем отличается пищевая аллергия от непереносимости

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ребенку в стакан наливают молоко.
Фото Freepik/freepik

14 августа на сайте издания Forbes рассказали, почему современные люди все чаще стали отказываться от молока. Так, по данным исследования 2015 года, проведенного учеными из Словакии, это происходит по разным причинам, которые активно транслируют маркетологи: страх акне, проблем с пищеварением, аллергии и даже рака. При этом непереносимость лактозы — содержащегося в молоке дисахарида, с усвоением которого иногда возникают проблемы (газообразование, диарея, тошнота), есть не у всех.

В странах Скандинавии, где исторически употреблялось молоко, лактазная недостаточность есть не более, чем у 1% жителей. Тогда, как среди коренных индейцев этот показатель стремится к 100%. Однако, независимо от этого, все больше людей, даже без диагностированной непереносимости лактозы и казеина (молочного белка), отказываются от молока.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала СЭ, что, помимо непереносимости, есть еще понятие «пищевая аллергия», это не одно и то же. «При пищевой непереносимости для появления нежелательных эффектов какого-либо продукта необходимо съесть много. А при пищевой аллергии достаточно, чтобы аллерген буквально попал на кончик языка, чтобы пошла реакция», — пояснила специалист.

При пищевой непереносимости, по словам Натальи Перовой, необязательно полностью исключать продукт — достаточно снизить количество до допустимой дозы. «При аллергии продукт-«триггер» мы убираем полностью из рациона. При этом следует помнить, что диагноз «пищевая непереносимость» устанавливают после сбора жалоб и анамнеза. Разрекламированный тест IgG к пищевым продуктам сдавать бесполезно — он и у здоровых часто положителен», — подытожила аллерголог.

Ранее, 17 января, мы рассказывали, когда молоко может принести вред.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетологи назвали продукт, который опасно есть в жару
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости