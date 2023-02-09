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Сегодня, 18:25

Врач объяснил, почему детям нужно пить молоко, а взрослым не стоит

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik

Врач высшей врачебной категории, детский хирург Роман Королев эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что в большинстве случаев дети могут спокойно употреблять молоко и молочные продукты, получая из него все полезные и необходимые нутриенты в максимально усваиваемой форме. «Взрослый человек либо уже резко снизил количество фермента лактазы, либо поднакопил проблем с кишечником, поэтому употребление молока может вызывать определенные проблемы и дискомфорт», — пояснил врач.

Молоко и молочные продукты очень распространены в питании многих людей. Это источник незаменимых аминокислот, кальция, витаминов В2 и А. Также они содержат лактозу (молочный сахар) — дисахарид, состоящий из глюкозы и галактозы. «Если не брать пищевую аллергию на молоко, то именно с молочным сахаром возникает больше всего вопросов у нашего организма. Процессом переваривания лактозы в тонкой кишке руководит фермент лактаза, непереносимость которой может быть как у детей, так и у взрослых. Иногда с нарушением ее всасывания — мальабсорбцией», — рассказал Роман Королев. Проявляется нарушение всасывания лактазы очень неприятно — вздутием живота (сильным метеоризмом), тошнотой, диареей.

Причины непереносимости лактозы, в основном, три — врожденная недостаточность или отсутствие лактазы (крайне редкая ситуация), первичная непереносимосимость, развивающаяся в процессе взросления организма, связанная с изменением работы гена лактазы, и вторичная лактазная недостаточность, возникающая на фоне поражения самой кишки (колиты, пищевая аллергия, целиакия, болезнь Крона). «В связи с этим, пить взрослым молоко невсегда целесообразно. Поэтому все большую популярность в питании взрослого населения приобретают безлактозные, низколактозные и обогащенные молочные продукты», — резюмировал Роман Королев.

В каких еще случаях молоко может принести вред, читайте в«СЭ».

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