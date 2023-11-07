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Сегодня, 16:55

Врач назвала суточную норму тыквенных семечек

Мария Маковей
Автор
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Тыквенные семечки лежат на белом столе
Фото Nodar Chernishev/istockphoto.com

Тыквенные семечки — это отличный источник витаминов, минералов и полезных жирных кислот. Они укрепляют здоровье сердца, улучшают функции мозга и работу иммунной системы. Однако врачи предупреждают, что в продукте содержится много жиров и его нужно есть в умеренных количествах. О суточной норме тыквенных семечек «СЭ» рассказала нутрициолог Ирина Козлачкова.

«Суточная норма для взрослого человека — около 100 г (приблизительно 40 штук), но за один раз не рекомендуется съедать более 20 штук», — объясняет эксперт.

Кроме того, специалист по питанию советует есть подсушенные несоленые семечки, чтобы не повредить зубную эмаль.

Ранее интегративный нутрициолог поделилась пятью рецептами вкусных блюд из тыквы.

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