Врач назвала суточную норму тыквенных семечек
Тыквенные семечки — это отличный источник витаминов, минералов и полезных жирных кислот. Они укрепляют здоровье сердца, улучшают функции мозга и работу иммунной системы. Однако врачи предупреждают, что в продукте содержится много жиров и его нужно есть в умеренных количествах. О суточной норме тыквенных семечек «СЭ» рассказала нутрициолог Ирина Козлачкова.
«Суточная норма для взрослого человека — около 100 г (приблизительно 40 штук), но за один раз не рекомендуется съедать более 20 штук», — объясняет эксперт.
Кроме того, специалист по питанию советует есть подсушенные несоленые семечки, чтобы не повредить зубную эмаль.
Ранее интегративный нутрициолог поделилась пятью рецептами вкусных блюд из тыквы.
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