Врач назвала самую вредную кашу

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о вреде манной каши. По словам специалиста, такая крупа очень калорийная.

«Манка — как белая мука и сахар. Она не дает организму никаких питательных веществ, кроме калорий и энергии. Эта крупа не содержит никакой клетчатки, того ценного компонента, который есть у цельнозерновых каш», — приводит слова Соломатиной «Москва 24».

Также специалист отметила, что манная каша повышает уровень глюкозы в крови и имеет высокий ГИ (гликемический индекс). А при регулярном ее употреблении имеется риск развития сахарного диабета.

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