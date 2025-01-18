Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Врач назвала продукты, которые стоит включить в зимний рацион
Питание и еда

Сегодня, 18:30

1 мин.

Врач назвала продукты, которые стоит включить в зимний рацион

Мария Задорожная
Автор
Овощи на столе
Фото fcafotodigital, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Чистякова советует включить в зимнее меню капусту, свеклу и несколько других полезных овощей. Их эксперт назвала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, капуста и свекла приносят максимальную пользу организму потому, что в них содержится много витаминов и минералов. При этом есть капусту можно всех видов: белокочанную, краснокочанную, брокколи, пекинскую и брюссельскую.

Также доктор предложила для салатов зимой выбирать твердую морковь с округлым носиком. А вот с длинным лучше оставлять для супов и вторых блюд. Еще в холодное время года будет полезен пастернак, по вкусу похожий одновременно на морковь и петрушку.

Сбор урожая капусты. Вся правда о капусте: польза и вред
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
СМИ узнали о завершении судмедэкспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Царукян снялся с боя против Махачева за сутки до UFC 311
Хабиб будет секундировать Тагира Уланбекова на UFC 311
В Санкт-Петербурге машина рухнула в Обводный канал после ДТП
Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году
Над Дзюбой снова сгустились тучи, «Локомотив» нанял экспертов, они выдали заключение на 50 листов. За какие слова хотят наказать футболиста

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
16 янв 19:00
Шеф-повар поделился рецептом мяса по-французски с помидорами
16 янв 17:45
Нутрициолог объяснила, при каких условиях кабачок может стать ядовитым
16 янв 14:30
Нутрициолог объяснила, в чем опасность манго
15 янв 19:45
Шеф-повар рассказал, как приготовить хрустящий бекон на сковороде
12 янв 13:15
Нутрициолог объяснила, как правильно хранить рыбу