Врач назвала продукты, которые стоит включить в зимний рацион

Спортивный врач, кандидат медицинских наук Александра Чистякова советует включить в зимнее меню капусту, свеклу и несколько других полезных овощей. Их эксперт назвала в своем Telegram-канале.

По словам доктора, капуста и свекла приносят максимальную пользу организму потому, что в них содержится много витаминов и минералов. При этом есть капусту можно всех видов: белокочанную, краснокочанную, брокколи, пекинскую и брюссельскую.

Также доктор предложила для салатов зимой выбирать твердую морковь с округлым носиком. А вот с длинным лучше оставлять для супов и вторых блюд. Еще в холодное время года будет полезен пастернак, по вкусу похожий одновременно на морковь и петрушку.