Врач назвала продукты, из которых витамин С усваивается лучше всего
Сегодня, 20:35

2 мин.

Мария Задорожная
Автор
Разные фрукты на столе
Фото azerbaijan_stockers, Freepik

Натуральный витамин C приносит коже пользу прежде всего при потреблении внутрь — с едой или в составе БАДов. Лучше всего он усваивается из источников, где вместе с ним присутствуют биофлавоноиды, полифенолы и клетчатка. К таким продуктам относятся шиповник, киви, черная смородина, цитрусовые, сладкий перец и картофель, пояснила «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог и косметолог Наталья Михайлова.

Этот витамин — один из ключевых природных антиоксидантов: он поддерживает выработку коллагена и защищает клетки от окислительного стресса. Дополнительно витамин C помогает выравнивать тон кожи, укрепляет сосудистые стенки, повышает их упругость и способствует улучшению микроциркуляции.

По словам специалиста, регулярное употребление продуктов, богатых витамином C, — безопасный способ восполнить его запасы, одновременно поддерживая синтез коллагена и антиоксидантные механизмы. А биодобавки с защитными оболочками и вспомогательными компонентами могут снижать риск раздражения со стороны ЖКТ.

В то же время нанесение на лицо природных форм витамина C — например, чистой аскорбиновой кислоты или сока лимона и апельсина — неэффективно.

«При контакте с воздухом и солнцем витамин С быстро окисляется, превращаясь в прооксиданты, которые уже не защищают, а, наоборот, повреждают клетки, вызывают воспаление, раздражение, покраснение, шелушение и усиливают сосудистый рисунок. Поэтому косметическая промышленность использует стабильные формы этого микроэлемента. При этом инъекционный витамин С действует значительно эффективнее, чем нанесенный на кожу в составе крема, маски или сыворотки. Чтобы добиться максимального результата, применяют именно инъекционные формы — мезотерапевтические коктейли, биоревитализанты и особенно биорепаранты. Последние считаются наиболее эффективными, поскольку витамин С в них связан с гиалуроновой кислотой, благодаря чему не окисляется и оказывает пролонгированное воздействие на ткани», — сказала эксперт.

