Врач назвала продукт, злоупотребление которым ведет к сахарному диабету

22 августа врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что чрезмерное употребление картофеля может привести к набору веса и сахарному диабету из-за высокого содержания крахмала, высокой калорийности (77 ккал на 100 г) и высокого гликемического индекса. «Если у глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля — 95, у пюре — 90, а у чипсов — 80. То есть картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар», — заключила эксперт.

Насколько полезен картофель, и как часто его можно есть, 6 августа СЭ рассказала дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк.