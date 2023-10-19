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Сегодня, 22:30

Врач назвала популярный продукт, способный продлить жизнь

Мария Маковей
Автор
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Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова в считает, что куриные яйца увеличивают продолжительность жизни. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале, ссылаясь на исследования американских ученых. Они в течение месяца анализировали влияние на организм человека диеты без яиц, с тремя яичными белками и тремя цельными яйцами в день. В исследовании принимали участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Наилучшие результаты показала группа, в рационе которой были цельные куриные яйца.

«Такая диета способствовала похудению, снижению холестерина, улучшению состояния сосудов и сердца, а также менее неблагоприятно влияла на маркеры резистентности к инсулину по сравнению с яичными белками. А за счет повышения уровня «хорошего» холестерина яйца могут предотвращать развитие атеросклероза», - объясняет врач.

Специалист рекомендует варить или готовить яйца на пару и не выбрасывать желток. Он богат питательными веществами, положительно влияющими на метаболизм, липидный обмен и иммунитет.

Что будет с организмом, если есть яйца каждый день? Читайте на сайте «СЭ».

Польза и вред
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