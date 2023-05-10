Врач назвала полезные продукты, которые нужно есть умеренно

Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказала, что даже самыми полезными, органически чистыми и необработанными продуктами нельзя злоупотреблять. Они могут создавать нагрузку на ЖКТ и навредить здоровью в целом. Об этом сообщили на сайте издания «Кубанские новости».

Как отметила Оксана Дмитриева, к полезным продуктам, которые надо есть изредка относятся: тунец (в нем присутствует ртуть, которая может накапливаться), сухофрукты (содержат много сахара), креветки (изобилуют животным белком, который перегружает желудок), фруктовые соки (много калорий, сахара и ароматизаторов), крестоцветные овощи, такие как шпинат и капуста (содержат вещество, которое может препятствовать всасыванию йода, повышая риск гипотиреоза и других патологий щитовидной железы). В умеренном количестве они принесут организму исключительно пользу.

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