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Сегодня, 08:30

Врач назвала полезную замену конфетам и другим сладостям

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Кандидат медицинских наук, врач Ирина Юзуп специально для «СЭ» рассказала, что существует полезная замена конфетам и сладостям. Это финики. Они могут выполнить роль натурального подсластителя или самостоятельного десерта. Но финики тоже содержат сахар, калорийность которого 327 ккал на 100 г, у обычного — 387 ккал. Поэтому их следует употреблять в умеренных количествах.

Чем полезны финики и как часто их можно есть, читайте в полной версии материала в «СЭ».


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Польза и вред
Советы и рекомендации
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