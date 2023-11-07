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Сегодня, 17:20

Врач назвала опасный для организма овощ

Мария Маковей
Автор
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Овощи на столе.
Фото Eva-Katalin/istockphoto.com

В беседе с 74.Ru главный врач ИНВИТРО-Приволжье Татьяна Неумолотова рассказала об опасности, которую в себе таит самый популярный овощ России.

По ее словам, в клубнях картофеля содержатся полезные аминокислоты, магний, цинк, кремний, калий, хром, витамин C и витамины группы В, а также фолиевая кислота. Овощ отлично впишется в рацион тех, кто занимается спортом.

«Небезосновательно картофель называют вторым хлебом. Он питателен и быстро насыщает, так как почти на четверть состоит из углеводов. Поэтому его можно включать в рацион людям, расходующим много энергии», — рассказала эксперт.

Однако картофель легко превратить в опасный для организма продукт, предупреждает врач. После долгого хранения в его кожуре накапливается вредное вещество под названием соланин.

«Перезимовавший в погребе или на балконе картофель необходимо тщательно обрабатывать, срезая кожуру вместе с частью клубня», — предупредила Татьяна Неумолотова.

Врач подчеркнула, что употребление соланина приводит к диарее, тошноте, головным болям и болям в животе, а также может спровоцировать отравление.

Ранее нутрициолог рассказала, что будет с организмом при ежедневном употреблении картофеля.

Польза и вред
Советы и рекомендации
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