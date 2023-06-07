Врач назвала ингредиенты окрошки, от которых нужно отказаться аллергикам

Врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова рассказала «СЭ», из каких ингредиентов аллергики могут приготовить окрошку, а какие продукты им нужно исключить из рецепта.

«Окрошка — любимое многими летнее блюдо. Но если у вас есть аллергия на плесень, куриные яйца, коровье молоко, лучше воздержаться от использования кефира в качестве заправки», — предупредила специалист.

Однако Наталья Перова подчеркнула, что если есть аллергия на луговые травы или пыльцу деревьев, то делать окрошку нужно, наоборот, на кефире, а не на квасе.

Ранее мы рассказывали о рецептах окрошки на кефире и на квасе.