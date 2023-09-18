Врач назвала главные свойства черного чая
Врач-терапевт и диетолог Маргарита Королева перечислила полезные свойства черного чая. По ее словам, этот напиток повышает низкое давление, придает бодрости и сил, а также обладает антиоксидантным действием.
«Благодаря содержанию кофеина черный чай обладает тонизирующим действием и может помочь взбодриться. Поэтому он будет полезен для людей с гипотонией. То есть для тех, кто страдает от сниженного артериального давления», — приводит слова специалиста «Москва 24».
Также черный чай, который богат антиоксидантами, помогает укрепить иммунитет. Однако врач рекомендует употреблять в сутки не больше 2-3 чашек чая.
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