Врач назвала допустимую норму чая в день

Врач общей практики Ниса Аслам назвала оптимальную дневную норму чая. Об этом пишет издание Metro.

Если раньше считалось безопасным пить 4-5 чашек в день, то теперь, по результатам исследования, рекомендуется ограничиться 3-4 чашками. Превышение этого объема может негативно сказаться на организме из-за избытка кофеина.

При этом в умеренных количествах чай обладает противовоспалительным эффектом — особенно у людей с хроническими заболеваниями, такими как диабет второго типа, астма и сердечно-сосудистые патологии.

Также специалист подчеркнула: «Чай, который мы ежедневно пьем в рамках диеты, может влиять на реакцию организма на воспалительный стресс». Однако, по ее словам, этот напиток не может заменить привычные лекарственные средства.