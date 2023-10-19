Врач назвала безвредную для организма порцию кофе

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова считает, что кофе в больших количествах вредно для организма. В беседе с NEWS.ru врач назвала безопасную дневную дозу напитка. По ее словам, в день нужно пить не более 100-200 мг кофеина.

Людям, страдающим язвами желудка или гастритом напиток противопоказан, считает гастроэнтеролог. Кроме того, при превышении суточной нормы кофеина могут начаться проблемы не только с желудком, но и со сном.

«Еще большой вопрос, кто как переносит кофе, если усилить его дозировку, например, у некоторых людей могут начаться проблемы со сном. В частности поэтому лучше воздержаться от напитка за 6-8 часов до сна», — поясняет эксперт.

Дианова советует любителям кофе заменить напиток на цикорий. Он имеет натуральный сладкий вкус и не требует добавления сахара.

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