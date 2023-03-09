Врач назвал три главные ошибки людей, придерживающихся поста

Кандидат медицинских наук, эксперт медицинского факультета Университета «Синергия» Евгений Машковский рассказал «СЭ», что при грамотном подходе пост позволяет переосмыслить свое питание и некоторые моменты жизни, научиться делать осознанный выбор за счет введения определенных ограничений, в первую очередь пищевых. «Ограничения должны вводиться постепенно. Не случайно уже в масленичную неделю, которая идет перед Великим постом, человек отказывается от мясных продуктов и переходит на растительную, молочную пищу и рыбу», — подчеркнул специалист.

По мнению Евгения Машковского, в период поста большинство людей совершает три главные ошибки: строго следуют всем правилам без учета состояния собственного организма, относятся к посту как к диете и берут на себя слишком большой объем обязательств. «Если человек постится в первый раз и не знает, как его организм перенесет ограничения тех или иных продуктов, нужно вводить их постепенно», — порекомендовал врач. Также, по его мнению, стоит ограничить себя не только в конкретно оговоренных продуктах, но и в том, к чему мы имеем слабость употребления в больших количествах: сахар, кофеин, курение, алкоголь. «Может быть, кто-то сократит время, которое он проводит в социальных сетях или интернете. Потому что пост — это различные виды ограничений, не только пищевых. Это не диета. Тот выбор, который мы делаем в это время, должен быть осознанным и идти во благо, помогать развиваться физически и духовно», — подытожил Евгений Машковский.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе поста.