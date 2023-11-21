Врач назвал сладость, которая приводит к быстрому старению

В разговоре с порталом «Москва 24» врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что конфеты приводят к раннему старению организма. Однако дело не совсем в них.

По словам специалиста, некоторые производители конфет недобросовестно соблюдают нормы безопасности и могут изготавливать сладости из некачественных продуктов. Например, использовать заменитель масла какао. Он состоит из огромного количества пальмового масла, трансжиров, которые вместе с сахаром негативно влияют на состояние организма человека.

«Употребление конфет с заменителем масла какао ускоряет старение. Раньше наступают возрастные болезни, тот же самый атеросклероз», — отметил диетолог.

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