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Сегодня, 16:50

Врач назвал продукт, который вернет молодость

Ольга Стрельникова
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Улыбающаяся женщина зрелого возраста.
Фото Freepik/shurkin-son

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендацией врача-диетолога, кандидата медицинских наук Сергея Лубинца, которая поможет избежать возрастных изменений. По его словам, достаточно включить в рацион один продукт. «Холодец и заливное по содержанию коллагена вне конкуренции. С течением жизни организм постепенно снижает способность к синтезу коллагена, чем и обусловлены возрастные изменения — снижение эластичности кожи, замедление регенеративных процессов и так далее. Поэтому холодец часто вводится в рацион людей 45+. Особенно этот продукт актуален для женщин», — заявил специалист.

Сергей Лубинец также отметил, что холодец и его производные нужно употреблять умеренно — буквально пару раз в неделю до двухсот граммов, чтобы не допустить лишнего веса. Усилить положительный эффект от холодца помогут горчица, хрен и перец.

Ранее мы рассказывали, почему нужно есть сало.

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Советы и рекомендации
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