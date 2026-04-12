Врач назвал один из самых аллергенных продуктов

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок сообщил RT, что мед относится к числу наиболее аллергенных пищевых продуктов.

По его словам, основной причиной аллергической реакции зачастую выступает цветочный нектар. При этом специалист отметил, что влияние меда на людей с аллергией зависит от его происхождения: продукт, собранный с разных растений и в разное время года, может по-разному воздействовать на организм. Один сорт способен вызвать сильную реакцию, тогда как другой окажется вполне безопасным.

«Также аллергию могут вызывать зерна пыльцы, которые попадают в мед. Помимо этого, ферменты пищеварительного аппарата пчел. К примеру, пчелиная диастаза — чужеродный белок», — рассказал специалист.

Кроме того, врач указал на дополнительные потенциальные аллергены в меде — примесь прополиса, а также мельчайшие фрагменты пчел или паразитов, которые обитают в улье.