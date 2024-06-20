В Японии выпустили напиток для моментального утоления голода
Японская компания Morinaga разработала напиток, который может помочь уменьшить чувство голода, пишет издание Sora News24. Он получил название In Tansan и предлагается со вкусами лимона и грейпфрута, последний имеет ноль калорий.
Оба вида продукта не содержат кофеин, но в их составе присутствует ГАМК (гамма-аминомасляная кислота). Она выступает как средство для снятия стресса, снижения аппетита и тяги к перекусам на нервной почве.
Напиток при попадании в желудок превращается в желе и создает ощущение сытости. То есть, жидкость вступает в реакцию с желудочным соком в организме, в результате и образовывается желе.
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