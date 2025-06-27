Стиль жизни
В варениках популярных брендов нашли кишечную палочку
Питание и еда

27 июня, 14:25

2 мин.

В варениках популярных брендов нашли кишечную палочку

Мария Задорожная
Автор
Вареники на столе
Фото Liudmila Chernetska, iStock

Специалисты Роскачества обнаружили бактерии группы кишечной палочки (БГКП) в продукции 16 брендов, производящих картофельные вареники. Также выявлено превышение нормы по количеству микроорганизмов в полуфабрикатах популярных марок, сообщает RT со ссылкой на исследование ведомства.

В ходе исследования эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок вареников по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки. Среди исследованных брендов были такие известные названия, как «Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», «Добринское фермерское хозяйство» и «ВкусВилл».

Результаты показали, что ни один из продуктов не соответствует стандартам Роскачества и не может претендовать на государственный «Знак качества». Однако вареники 13 брендов в целом соответствуют законодательным требованиям.

Несмотря на то что вареники являются полуфабрикатами, некоторые производители классифицируют свою продукцию как «макаронные изделия с начинкой», что юридически исключает применение стандартов для полуфабрикатов, включая микробиологические исследования.

В варениках 16 марок эксперты выявили бактерии БГКП, но лишь в одном случае это было связано с нарушением из-за хитрости производителей. В остальных ситуациях это считается лишь несоответствием стандартам Роскачества, но не обязательным требованиям.

Экспертиза также показала превышение норм общего количества микроорганизмов в продуктах марок «Морозко», «Цезарь» и Ozon fresh. Одна из компаний допустила наличие следов пестицида пиримифос-метил в своей продукции.

По органолептическим характеристикам к вареникам четырех марок — «Ермолино», Ozon fresh, «Давняя традиция» и «Сытый папа» — были высказаны претензии по запаху и вкусу.

Продукция «Ермолино», «Морозко», «Цезарь», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты» и «Родной дом» не соответствует стандартам по количеству разваренных вареников, причем в некоторых случаях наблюдается 100% разваривание.

Польза и вред
