Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
В России зафиксирован рост потребления мяса
Питание и еда

Сегодня, 18:00

2 мин.

В России зафиксирован рост потребления мяса

Мария Задорожная
Автор
Мясо в форме для запекания
Фото Barcin, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

По статистическим данным в 2024 году потребление мяса в России возросло. В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова заявила, что это может быть связано с тем, что после пандемии коронавируса особенно ярко стала звучать тема здоровья, параллельно начала уходить мода на веганство и вегетарианство, так как стали очевидными негативные последствия длительных растительных диет для большинства людей.

«Врачи и нутрициологи все чаще говорят о необходимости есть животный белок, который считается главным поставщиком в клетки аминокислот, витаминов и минералов. Поэтому включение мяса в рацион стало здоровым трендом. Ведь это источник энергии для тела, строительные материалы для мышц и сосудов, профилактика саркопении и раннего старения», — отметила эксперт.

Кроме того, на прилавках магазинов и общепита подкупает широкий ассортимент мясных полуфабрикатов — колбасные изделия, готовые котлеты, наггетсы, пельмени и прочее. В современных реалиях они позволяют сэкономить время, быстро и достаточно бюджетно организовать прием пищи. Хотя в этом случае о качественном и полноценном рационе говорить уже сложнее, но потребительский спрос есть и диктует свои условия, подчеркнула специалист.

«По статистике очевидно, что самым покупаемым видом мяса является курятина. Объективно, это самый бюджетный вариант включить в меню белок. Из птицы он легко усваивается, блюда могут быть очень разнообразными и готовятся достаточно быстро по сравнению с красным мясом. Однако белка и железа в курице не так много, как хотелось бы», — добавила Попова.

Чуть реже предпочтение отдается свинине. Это более жирное и сложное для переваривания мясо, требующее достаточного количества ферментов. Но привычное для жителей России и часто встречающееся в продаже. Говядина — более диетический вариант, но и более сложный в приготовлении. Плюс стоимость его выше. Поэтому потребление говядины выросло не столь значительно.

«При выборе любого мяса важно помнить, что его необходимо есть в разумных количествах и сочетать с гарнирами, содержащими клетчатку. Это позволит не перегрузить ЖКТ и лучше усвоить все полезные составляющие», — подытожила нутрициолог.

Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:10
Биохимик объяснила, почему важно добирать норму белка
14:15
А какое мясо вы едите чаще всего?
4 фев 19:05
Биохимик назвала специю, которая борется с простудой
3 фев 19:00
Диетолог рассказал, как сделать привычные специи и травы суперфудом
2 фев 19:30
Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит есть орехи