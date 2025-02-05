В России зафиксирован рост потребления мяса

По статистическим данным в 2024 году потребление мяса в России возросло. В эксклюзивной беседе с «СЭ» нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова заявила, что это может быть связано с тем, что после пандемии коронавируса особенно ярко стала звучать тема здоровья, параллельно начала уходить мода на веганство и вегетарианство, так как стали очевидными негативные последствия длительных растительных диет для большинства людей.

«Врачи и нутрициологи все чаще говорят о необходимости есть животный белок, который считается главным поставщиком в клетки аминокислот, витаминов и минералов. Поэтому включение мяса в рацион стало здоровым трендом. Ведь это источник энергии для тела, строительные материалы для мышц и сосудов, профилактика саркопении и раннего старения», — отметила эксперт.

Кроме того, на прилавках магазинов и общепита подкупает широкий ассортимент мясных полуфабрикатов — колбасные изделия, готовые котлеты, наггетсы, пельмени и прочее. В современных реалиях они позволяют сэкономить время, быстро и достаточно бюджетно организовать прием пищи. Хотя в этом случае о качественном и полноценном рационе говорить уже сложнее, но потребительский спрос есть и диктует свои условия, подчеркнула специалист.

«По статистике очевидно, что самым покупаемым видом мяса является курятина. Объективно, это самый бюджетный вариант включить в меню белок. Из птицы он легко усваивается, блюда могут быть очень разнообразными и готовятся достаточно быстро по сравнению с красным мясом. Однако белка и железа в курице не так много, как хотелось бы», — добавила Попова.

Чуть реже предпочтение отдается свинине. Это более жирное и сложное для переваривания мясо, требующее достаточного количества ферментов. Но привычное для жителей России и часто встречающееся в продаже. Говядина — более диетический вариант, но и более сложный в приготовлении. Плюс стоимость его выше. Поэтому потребление говядины выросло не столь значительно.

«При выборе любого мяса важно помнить, что его необходимо есть в разумных количествах и сочетать с гарнирами, содержащими клетчатку. Это позволит не перегрузить ЖКТ и лучше усвоить все полезные составляющие», — подытожила нутрициолог.