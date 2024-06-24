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В России выросли цены на сезонные ягоды
Питание и еда

Сегодня, 17:35

1 мин.

В России выросли цены на сезонные ягоды

Мария Маковей
Автор
Разные ягоды в тарелке на столе
Фото DenisMArt/istockphoto.com
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Согласно исследованию аналитиков АТОЛ, которое предоставила «Газета.Ru», цены на летние сезонные ягоды в России в среднем выросли за год на 8-16%.

Наибольший рост стоимости отмечается за 1 кг малины и вишни. В среднем за них придется заплатить 783 рубля и 486 рублей соответственно. Это на 16% выше показателей прошлого года. На 15% увеличилась стоимость клубники, любимую многими красную ягоду можно купить в среднем за 551 рубль (1 кг).

На 12% подорожали ежевика и смородина. Их средняя цена за 1 кг составляет 996 рублей и 563 рубля соответственно. Выросла в цене и черешня, которая так популярна в сезон. Сейчас ее можно купить в магазине за 509 рублей за 1 кг. Рост на 12%.

Меньше всех в цене выросла голубика — 8%. Один килограмм ягоды в июне 2024 года стоит в среднем 988 рублей.

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