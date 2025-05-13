Стало известно, когда в России снизятся цены на клубнику

В мае-июне в России ожидается значительное снижение цен на клубнику. Планируется, что стоимость продукта уменьшится в 2-3 раза. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова передает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что падение цен произойдет благодаря появлению на российском рынке ягод, выращенных внутри страны. Во-первых, к снижению цены приведет сокращение расходов на доставку, поскольку отечественные ягоды требуют меньших затрат на транспортировку по сравнению с импортными. Во-вторых, уменьшится число посредников в цепочке продажи.

«В силу сезонности в мае, например, должна подешеветь, на мой взгляд, клубника: начнут активно появляться ягоды, выращенные непосредственно в России. Соответственно, это снизит цены в сравнении с апрелем в два-три раза. Это следствие, во-первых, меньшего плеча доставки (в сравнении с ягодами, поставляемыми из-за рубежа), а во-вторых, ввиду меньшего числа посредников», — сказал эксперт.

Кроме того, Балынин добавил, что из-за введенных США таможенных пошлин на импорт из Китая могут измениться торговые потоки, что приведет к увеличению присутствия их на российском рынке.