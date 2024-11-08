В России резко выросли цены на молоко

Стоимость бутылки молока объемом 900 мл за последний год увеличилась в среднем на 14,7%, достигнув 86,6 рубля. Об этом сообщает газета «Известия».

В начале 2024 года цены оставались на стабильном уровне, однако в последние месяцы наблюдается их резкий рост. С начала осени молоко в российских магазинах подорожало на 8,9%.

Основными факторами увеличения цен на молоко являются рост себестоимости производства (на 24% за последние два года) и переработки (на 15-18%), а также увеличение расходов на корма, электроэнергию, обслуживание оборудования и заработную плату работников.

Повышение цен затронуло и другие молочные продукты. Более всего подорожало сливочное масло — примерно на 25%. Цены на сыры выросли в среднем на 16,5%, сметану — на 15,3%, а сливки — на 8,8%. Самым «стабильным» продуктом оказался творог, чей рост стоимости за год составил всего 6,2%.

Несмотря на увеличение цен, россияне стали чаще покупать молочную продукцию. По прогнозам, в конце года потребление вырастет примерно на 5%. Эксперты связывают увеличение спроса на молочную продукцию с ростом доходов населения.