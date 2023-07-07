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Сегодня, 16:20

В России предложили маркировать продукты с пальмовым маслом

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
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Кокосовое масло.
Фото Freepik//azerbaijan-stockers

Нутрициолог, руководитель Центра здорового образа жизни Ирина Писарева выступила с обращением к спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором предложила маркировать продукты с пальмовым маслом, по такому же принципу, как и пачки сигарет. «В рамках подготовки изменений в законодательство прошу Вас рассмотреть вопрос о маркировке продуктов, содержащих пальмовое масло, по принципу маркировки сигарет. То есть размещать изображения заболеваний и надпись, предупреждающую потребителя: «Чрезмерное употребление продуктов, содержащих пальмовое масло, может привести к опасным заболеваниям», — говорится в тексте обращения. Об этом 7 июля сообщили на сайте RT.

Научный руководитель АНО НИЦ «Здоровое питание», доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии МГУ им.М.В.Ломоносова Олег Медведев рассказал СЭ, что смеси различных жидких (подсолнечное, рапсовое) и твердых (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое) растительных масел используют в пищевой промышленности для замены молочного жира в продуктах, таких как мороженое, сметана, творог и бутербродные спреды (альтернатива сливочному маслу). «В молочном жире преобладают насыщенные жиры и, соответственно, содержится холестерин, которого нет в растительных маслах. Растительные жиры не только повышают полезность молочных продуктов, но и значительно удешевляет их производство. Во многих странах продукты с заменителями молочного жира включены в официальные пищевые рекомендации, в частности, финский минздрав рекомендует потреблять спреды на основе растительного масла взамен сливочного», — резюмировал эксперт.

Ранее, 30 апреля, диетолог-консультант Алексей Кабанов рассказал «СЭ», что от использования гидрогенизированных жиров российская промышленность полностью отказалась. «Предубеждение об опасности растительных альтернатив пора оставить в прошлом. К тому же, растительные спреды не содержат холестерина, но богаты ненасыщенными жирными кислотами и менее калорийны, чем оригинал», — подтвердил слова коллеги Алексей Кабанов.

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Польза и вред
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