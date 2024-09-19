Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
В России натуральный мед подорожал на 30-50 процентов
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

В России натуральный мед подорожал на 30-50 процентов

Мария Задорожная
Автор
Банки с медом
Фото andreygonchar/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Отрасль пчеловодства в России претерпевает серьезные трудности: пчелы массово гибнут из-за опыления полей агрохимикатами, которые затрагивают и пасеки. Это стало причиной дефицита натурального меда, что привело к сильному росту цен на продукцию, сообщает Telegram-канал SHOT.

Так, массовый мор пчел затронул основные медоносные регионы России: Татарстан, Башкирию, Ростовскую область и Алтайский край. В 2023 году натуральный липовый мед в Татарстане стоил 2000 рублей за 3 л, а в этом году его продают уже за 4000 на фоне гибели пчел. В Ростовской области натуральный мед подорожал в 1,5 раза, а на Алтае пчеловоды пытаются держать цены на прежнем уровне, говорится в публикации.

Кроме того, ситуацию усугубляют недобросовестные конкуренты, которые оптом покупают натуральный мед у местных пчеловодов, а потом мешают его с глюкозно-фруктозной смесью и поставляют в магазины по более низким ценам.

Самый полезный мед. Диетолог назвала самый полезный сорт меда
Деньги
Новости холдинга
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку

Olimpbet awards

Последние новости
18 сен 19:25
Шеф-повар поделился рецептом овощного стейка на ужин
17 сен 19:30
Нутрициолог развеяла популярный миф об апельсиновом соке
17 сен 17:10
Терапевт назвал главный признак передозировки кофе
17 сен 15:45
Нутрициолог объяснила, как хранить тыкву
16 сен 19:35
Сексолог назвала продукты, которые улучшают сексуальное здоровье женщин