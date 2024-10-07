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В России начала быстро дорожать красная икра
Питание и еда

Сегодня, 14:00

1 мин.

В России начала быстро дорожать красная икра

Мария Задорожная
Автор
Красная икра на бутербродах
Фото alle12, iStock
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В России, несмотря на завершение путины лососевых рыб, продолжает расти в цене получаемая из них красная икра, пишут «Известия».

Так, стоимость товара к октябрю текущего года уже увеличилась на четверть. Основная причина — снижение объема производства на фоне увеличения спроса. При планах выловить 320 тысяч тонн этой рыбы фактически было получено 230 тысяч тонн.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин заявил, что к Новому году ожидается, что деликатес подорожает еще на 10 процентов из-за увеличения спроса.

«По нашим данным, цены выросли минимум в 1,5 раза, причем это не предел. В этом году очень большой провал по улову. Понятно, что когда есть дефицит, то цены будут расти. Сейчас еще распродаются запасы с прошлого года, но они уже на исходе, поэтому, сколько будет стоить икра к Новому году, никто не знает», — пояснил представитель отрасли.

Однако после праздников возможно падение цен из-за снижения спроса и необходимости распродать прошлогодние остатки.

Также «Известия» запросили в Минсельхозе РФ, Росрыбоводстве, Росстате и ФАС информацию о росте цен на красную икру. Согласно официальным данным Росстата, деликатес в России за август подорожал на 2,3 процента. По оценке ведомства, это максимальный месячный прирост ее стоимости с ноября 2022 года. При этом в июле 2024 года рост составил всего 0,3 процента по отношению к июню, а в предыдущие три месяца стоимость икры, наоборот, снижалась.

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