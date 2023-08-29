Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 14:30

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать и есть орехи

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Орехи в мисках.
Фото Freepik/8photo

29 августа на портале «Пульс Хакасии» специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать и есть орехи. Старайтесь покупать их только в местах санкционированной торговли, лучше в промышленной упаковке, обращая внимание на срок годности — он не должен превышать полгода. «Орехи не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи как на самих ядрах, так и на скорлупе, на которой также не должно быть каких-либо трещин, дырочек, сколов. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра. От вялых и сморщенных орехов лучше отказаться», — предупредили на портале.

По рекомендации специалистов Роспотребнадзора, есть орехи нужно 1-2 раза в неделю небольшими порциями (около 35 г). Хорошо сочетать их с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами, десертами или употреблять как самостоятельный продукт.

Ранее, 2 декабря 2021 года, мы рассказывали о самых полезных орехах.

Теперь у нас есть сообщество в соцсети «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Советы и рекомендации
1
1
Читайте также
В Москве пропала фигуристка Алина Горбачева
Мать пропавшей в Москве фигуристки Горбачевой рассказала о ее поисках
Члены экипажа танка «Алеша» вернулись домой в Приморье
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Токсиколог предупредил об опасности томатов, перца, картофеля и баклажанов
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости