В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать и есть орехи

29 августа на портале «Пульс Хакасии» специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать и есть орехи. Старайтесь покупать их только в местах санкционированной торговли, лучше в промышленной упаковке, обращая внимание на срок годности — он не должен превышать полгода. «Орехи не должны иметь прогорклый запах или вкус, следы плесени или порчи как на самих ядрах, так и на скорлупе, на которой также не должно быть каких-либо трещин, дырочек, сколов. Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра. От вялых и сморщенных орехов лучше отказаться», — предупредили на портале.

По рекомендации специалистов Роспотребнадзора, есть орехи нужно 1-2 раза в неделю небольшими порциями (около 35 г). Хорошо сочетать их с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами, десертами или употреблять как самостоятельный продукт.

Ранее, 2 декабря 2021 года, мы рассказывали о самых полезных орехах.