В Роскачестве рассказали о пользе семян укропа
Врач-эндокринолог Елена Сюракшина специально для портала Роскачества рассказала о пользе семян укропа. Как отмечает эксперт, в 100 г этих семян содержится около 40 г клетчатки, которая благотворно влияет на работу кишечника и стимулирует перистальтику.
«Семена укропа содержат витамин C, который помогает укрепить иммунитет и способствует борьбе с инфекцией. Еще они содержат витамины группы В, активно участвующие в метаболических процессах и улучшающие функционирование нервной системы», — отмечает врач.
Также семена содержат большое количество калия и фолиевой кислоты, что помогает нормализовать работу сердца и предотвратить развитие заболеваний сердца и сосудов. Семена укропа помогают и снизить уровень плохого холестерина в крови.
Ранее «СЭ» рассказывал о пользе и вреде укропа.
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