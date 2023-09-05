В Роскачестве рассказали о пользе семян укропа

Врач-эндокринолог Елена Сюракшина специально для портала Роскачества рассказала о пользе семян укропа. Как отмечает эксперт, в 100 г этих семян содержится около 40 г клетчатки, которая благотворно влияет на работу кишечника и стимулирует перистальтику.

«Семена укропа содержат витамин C, который помогает укрепить иммунитет и способствует борьбе с инфекцией. Еще они содержат витамины группы В, активно участвующие в метаболических процессах и улучшающие функционирование нервной системы», — отмечает врач.

Также семена содержат большое количество калия и фолиевой кислоты, что помогает нормализовать работу сердца и предотвратить развитие заболеваний сердца и сосудов. Семена укропа помогают и снизить уровень плохого холестерина в крови.

Ранее «СЭ» рассказывал о пользе и вреде укропа.