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В покупных пельменях обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу — Роскачество
Питание и еда

Сегодня, 13:35

1 мин.

Роскачество: в покупных пельменях встречается кишечная палочка и сальмонелла

Мария Задорожная
Автор
Пельмени в пакете
Фото Diy13/istockphoto.com
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Роскачество провело исследование 20 торговых марок пельменей по 587 показателям. В итоге ни одна продукция не получила знака качества, сообщает Пятый канал.

«Нам встретились и кишечная палочка, и сальмонеллы, и листерии, и в принципе повышенная общая микробная обсемененность», — рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

А доктор медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова подчеркнула, что кишечная палочка и сальмонеллы способны вызвать тяжелую инфекцию.

Любителям пельменей Завьялова рекомендует не покупать продукцию или же варить пельмени минимум 10 минут, чтобы избежать негативных последствий.

«Если мы не доварим эти пельмени, не послушаем того, что нам сказал производитель, здесь уже опасность есть. Чтобы полностью устранить и листерию, и сальмонеллу, достаточно обеспечить температуру 85 градусов», — добавила специалист Роспотребнадзора Надежда Раева.

Также эксперты советуют покупать продукт, на котором есть отметка «Сделано по ГОСТу».

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