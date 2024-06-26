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В Курске произошло массовое отравление роллами из доставки
Питание и еда

Сегодня, 13:00

1 мин.

В Курске произошло массовое отравление роллами из доставки

Мария Маковей
Автор
Доставка роллов и суши
Фото davit85/istockphoto.com
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В Курске 11 человек госпитализированы в больницу с отравлением. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести с диагнозом «кишечная инфекция».

Причина

Отравившиеся заказывали сет роллов в сливочном соусе в кафе Sushi King в областном центре. Через несколько часов у пострадавших поднялась высокая температура, появились жуткие боли в животе, диарея и рвота.

«В заведении, расположенном в торговом центре на улице Студенческой, взяты пробы пищевой продукции и сырья для исследования. Также специалисты обследовали персонал и санитарное состояние объекта», — рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

По итогам проверки заведение закрыли из-за выявленных нарушений. Работа торговой точки приостановлена, материалы переданы в суд.

Чем опасна кишечная инфекция

Кишечная инфекция — это инфекционное заболевание, вызванное болезнетворными бактериями и вирусами. Попадая в организм, они активно размножаются и поражают слизистую желудочно-кишечного тракта.

Большинство кишечных инфекций передаются через некачественные продукты питания, питьевую воду, грязные руки. В случае с пищей болезнетворные бактерии могут появиться из-за нарушений условий хранения продуктов или контакта с зараженным человеком.

Все кишечные инфекции опасны тем, что из-за диареи и рвоты могут привести к обезвоживанию организма. Также результатом может стать почечная недостаточность, в самом худшем случае — отек мозга, нарушения со стороны сердца и печени.

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