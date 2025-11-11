В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца

В детском питании «Малютка» выявлено превышение уровня свинца, сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.

По информации источника, токсичное вещество обнаружили в продукте «Малютка-4» для детей от 18 месяцев, производителем которого является АО «ДП «Истра-Нутриция». Отбор образцов для лабораторных исследований проходил в конце октября в Вологодской области: пробы взяли в магазине «Лента».

В материале отмечают, что длительное или чрезмерное поступление свинца в организм может привести к отравлению и вызвать накопительные эффекты, включая нарушения функции почек, сердечно-сосудистые проблемы и другие заболевания. Каналу также стало известно, что в отношении производителя проводится дополнительная проверка.