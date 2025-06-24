Стиль жизни
В Бородинском хлебе нашли токсин, вызывающий поражение почек и печени
Питание и еда

24 июня, 16:35

1 мин.

В «Бородинском» хлебе нашли токсин, вызывающий поражение почек и печени

Мария Задорожная
Автор
Бородинский хлеб
Фото tasha_lyubina, iStock

В «Бородинском» хлебе от известного производителя было обнаружено превышение уровня микотоксина, способного нанести вред почкам и печени, а также органам желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Речь идет об охратоксине А, который был найден в продукции «Рижского хлеба». Его нашли в результате проверки, проведенной в гипермаркете «Ашан» в Нижегородской области в конце мая. Вследствие этого торговой сети было вынесено предостережение.

Химик-технолог Варвара Марченкова пояснила, что данный токсин попадает в муку при ненадлежащем хранении зерна. Он обладает высокой нефротоксичностью, что может ослабить иммунную систему и увеличить риск развития злокачественных опухолей.

По ее мнению, охратоксин мог оказаться в «Бородинском» хлебе из-за недостаточного контроля за входящим сырьем и неправильного выполнения требований по обеспечению качества продукции.

Как испечь домашний хлеб.Как испечь домашний хлеб: 3 полезных рецепта от нутрициолога
Польза и вред
