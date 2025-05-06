Ученые заявили, что популярный заменитель сахара опасен для здоровья

Исследователи Колорадского университета выяснили, что эритрит, который часто используется как диетический заменитель сахара, может негативно сказаться на здоровье кровеносных сосудов. Он нарушает способности мозга производить важное соединение. Об этом сообщается на сайте Американского физиологического общества (American Physiological Society, APS).

Эритрит можно встретить во множестве продуктов без сахара, таких как энергетические напитки и протеиновые батончики. Он приобрел популярность благодаря низкой калорийности и минимальному влиянию на уровень глюкозы и инсулина. Тем не менее у этого подсластителя выявлены опасные свойства: ученые связывали его употребление с увеличением риска развтия сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.

В рамках эксперимента на мышах исследователи анализировали влияние эритрита на эндотелиальные клетки, которые выстилают мелкие сосуды мозга. Результаты показали, что даже небольшие дозы, например одна порция напитка, способствовали увеличению оксидативного (клеточного) стресса и снижению выработки оксида азота — важного вещества для расширения сосудов и поддержания нормального кровообращения. Нарушения в этом процессе могут привести к повышению риска возникновения сердечных приступов и инсультов.

«Несмотря на то что эритрит считается безопасным подсластителем, его влияние на здоровье сосудов требует более глубокого изучения», — отметил Оберн Берри, ведущий автор исследования.

Он призвал людей обращать внимание на количество эритрита, которое они потребляют ежедневно.