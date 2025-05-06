Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Ученые заявили, что популярный заменитель сахара опасен для здоровья
Питание и еда

6 мая, 19:35

2 мин.

Ученые заявили, что популярный заменитель сахара опасен для здоровья

Мария Задорожная
Автор
Заменитель сахара на столе в тарелке
Фото tavan amonratanasareegul, iStock

Исследователи Колорадского университета выяснили, что эритрит, который часто используется как диетический заменитель сахара, может негативно сказаться на здоровье кровеносных сосудов. Он нарушает способности мозга производить важное соединение. Об этом сообщается на сайте Американского физиологического общества (American Physiological Society, APS).

Эритрит можно встретить во множестве продуктов без сахара, таких как энергетические напитки и протеиновые батончики. Он приобрел популярность благодаря низкой калорийности и минимальному влиянию на уровень глюкозы и инсулина. Тем не менее у этого подсластителя выявлены опасные свойства: ученые связывали его употребление с увеличением риска развтия сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты.

В рамках эксперимента на мышах исследователи анализировали влияние эритрита на эндотелиальные клетки, которые выстилают мелкие сосуды мозга. Результаты показали, что даже небольшие дозы, например одна порция напитка, способствовали увеличению оксидативного (клеточного) стресса и снижению выработки оксида азота — важного вещества для расширения сосудов и поддержания нормального кровообращения. Нарушения в этом процессе могут привести к повышению риска возникновения сердечных приступов и инсультов.

«Несмотря на то что эритрит считается безопасным подсластителем, его влияние на здоровье сосудов требует более глубокого изучения», — отметил Оберн Берри, ведущий автор исследования.

Он призвал людей обращать внимание на количество эритрита, которое они потребляют ежедневно.

Сахарозаменитель.Почему ВОЗ советует не использовать заменители сахара при похудении
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Польза и вред
Новости холдинга
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву с декабря СПГ из США
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Читайте далее
Нутрициолог рассказала, как питаться после майских застолий

  • Саша

    Все сахарозаменители по какой-нибудь невыясненноой причине опасны для здоровья. Отсутствие широкомасштабных клинических исследований, опровергающих или подтверждающих эти опасения, не снимают ответственности с производителей, которые в погоне за сверхприбылью готовы подставить рядовых потребителей всего населения Земли. Большинство сахарозаменителей выделяют из растительного сырья, но впоследствии синтезируют химически путём.

    08.05.2025

    • Следующий материал
    Нутрициолог рассказала, как питаться после майских застолий

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Последние новости
    13 ноя 20:45
    Эксперт рассказала об опасности растительных масел для организма
    13 ноя 18:50
    Ученые обнаружили, что клетчатка может бороться с раком
    12 ноя 06:35
    Диетолог рассказала, сколько фейхоа можно съедать за день
    11 ноя 22:35
    В детском питании известной марки обнаружили превышение содержания свинца
    10 ноя 19:30
    Гастроэнтеролог назвала самый полезный напиток для офисных работников