Ученые выявили уникальное свойство киви

Британские ученые выявили, что употребление киви помогает быстрее уснуть и повышает качество сна. Об этом рассказали в издании the Mirror.

Нарушения сна могут стать причиной множества проблем со здоровьем, включая снижение физической и умственной работоспособности, чувство усталости и плохое настроение. В решении этих проблем, по словам британских ученых, помогут плоды киви, если их регулярно употреблять в течение месяца перед сном. «Киви содержит большое количество серотонина и антиоксидантов, а также витамины, такие как фолиевая кислота и витамин B, которые помогают нормализовать режим и качество сна», — заявили исследователи.

Ранее мы рассказывали, что ученые рекомендуют именно так употреблять киви.