Ученые выяснили, что кофе и шоколад могут влиять на здоровье кишечника

Ученые из Центра женского здоровья имени Бригама выяснили, что ксантин, который содержится в продуктах с кофеином (кофе, чай, шоколад), приводит к образованию в кишечнике клеток Th17. Об этом сообщает портал Medical Insider.

Как поясняют ученые, клетки Th17 способствуют созданию защитного барьера и приумножаются, если возникает бактериальная или грибковая инфекция. Однако они же участвуют в формировании рассеянного склероза, ревматоидного артрита, псориаза и воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). «Слишком рано рассуждать о том, приводит ли количество ксантина в чашке кофе к полезным или вредным эффектам в кишечнике человека, но это дает нам интересные выводы для дальнейшего изучения, поскольку мы ищем способы вызвать защитную реакцию и более сильный барьер в кишечнике», — заявил один из авторов исследования Ричард Блумберг.

Опыты, проведенные учеными, показали, что клетки Th17 размножаются даже у мышей, которые стерильны или которым давали антибиотики. При этом авторы отмечают, что исследование было акцентировано именно на клетках кишечника без учета их взаимодействия с другими органами, такими как кожа и легкие. «Хотя мы еще не знаем, что вызывает патогенез, инструменты, которые мы здесь разработали, могут приблизить нас к пониманию того, что вызывает болезнь (ВЗК) и что может помочь вылечить или предотвратить ее», — резюмировал Ричард Блумберг.

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